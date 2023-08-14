Роспотребнадзор отменил ковидное анкетирование на границах

Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу. Оно было введено в самом начале пандемии.



Как следует из опубликованных на портале правовой информации 14 августа изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, анкетирование отменяется для прилетающих из-за рубежа пассажиров. Изменение касается и иностранных граждан, и лиц без гражданства.

Впрочем, выборочное тестирование остается. Оно коснется тех, кто прибывает в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.