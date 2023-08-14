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    Роспотребнадзор отменил ковидное анкетирование на границах

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    5 комментариев

    Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу. Оно было введено в самом начале пандемии.

    Как следует из опубликованных на портале правовой информации 14 августа изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, анкетирование отменяется для прилетающих из-за рубежа пассажиров. Изменение касается и иностранных граждан, и лиц без гражданства.

    Впрочем, выборочное тестирование остается. Оно коснется тех, кто прибывает в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.

    Как писала «Фонтанка», в августе в России нашли новый штамм коронавируса — Eris. Он считается более заразным, но пока широкого распространения не получил.

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    Комментарии 5

    Гость14 Авг 2023 в 17:17
    Мы живем на стыке эпох!
    +0−0
    DEMOMON14 Авг 2023 в 17:09
    Проснулись.
    +1−0
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