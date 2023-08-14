В Галерной гавани согласовали новые жилые кварталы и деловую зону

В Галерной гавани на Васильевском острове появится жилой комплекс, а также объекты деловой инфраструктуры. Соответствующие предложения администрации Василеостровского района учла комиссия по изменениям в Генплане в ходе подготовки нового Генплана Петербурга.
Протокол комиссии был опубликован на сайте комитета по градостроительству. Речь идет о территории, ограниченной площадью Беллинсгаузена, Прибалтийской площадью, улицей Кораблестроителей, Шкиперским протоком и транспортной развязкой ЗСД в районе Шкиперского протока.
Администрация района попросила перевести 13 участков площадью 5,9 га западнее Галерной гавани (и севернее Прибалтийской площади) из зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И1 в зону (высотная жилая застройка от 9 этажей), комиссия учла эту заявку. Кроме того, были учтены еще две заявки — на 2,6 и 3,6 га — от района в этой локации: перевод в деловую зону Д 23-го участка.
Согласно действующему Генплану, эта территория частично находится в зоне жилой застройки, но Ж3 (то есть от 4 до 9 этажей), частично — в транспортной и инженерной зоне и зоне улично-дорожной сети.
Аналогичные заявки подали также городской комитет по инвестициям и ООО «Галерная гавань» — заявки отклонили, так как эти предложения уже были учтены. Согласно данным СПАРК, компания принадлежит пайщикам двух закрытых паевых инвестиционных фондов.
«Предложения были внесены в соответствии с разрабатываемым проектом планировки территорий для комплексного развития квартала. В границах квартала планируется размещение: образовательных учреждений, 2 детских сада, школа на 1375 мест, объект спорта, объект для хранения транспорта, объекты общественно делового назначения, пункт охраны общественного порядка, разворотное кольцо, а также зона зеленых насаждений», - рассказали в администрации района в ответ на запрос редакции.
Кроме того, в редакции комиссии также была учтена заявка ООО «Арсенал-6» об изменении зоны на Биржевой линии, 8–10, а также 12, литера М. Компания просила перевести территорию рядом с Оптическим институтом имени С. И. Вавилова в зону среднеэтажной застройки, однако комиссия приняла решение учесть предложение, установив там деловую зону Д. Эту информацию «Фонтанке» сообщили в комитете по градостроительству.
В России только одна компания с таким названием, она «прописана» в Ленобласти, ее единственным собственником является Светлана Бурилова.