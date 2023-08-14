В Галерной гавани согласовали новые жилые кварталы и деловую зону

В Галерной гавани на Васильевском острове появится жилой комплекс, а также объекты деловой инфраструктуры. Соответствующие предложения администрации Василеостровского района учла комиссия по изменениям в Генплане в ходе подготовки нового Генплана Петербурга.



Протокол комиссии был опубликован на сайте комитета по градостроительству. Речь идет о территории, ограниченной площадью Беллинсгаузена, Прибалтийской площадью, улицей Кораблестроителей, Шкиперским протоком и транспортной развязкой ЗСД в районе Шкиперского протока.

Администрация района попросила перевести 13 участков площадью 5,9 га западнее Галерной гавани (и севернее Прибалтийской площади) из зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И1 в зону (высотная жилая застройка от 9 этажей), комиссия учла эту заявку. Кроме того, были учтены еще две заявки — на 2,6 и 3,6 га — от района в этой локации: перевод в деловую зону Д 23-го участка.