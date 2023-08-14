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    «Ъ»: цены на майонез могут подняться на 12 %

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    Российские производители майонеза планируют индексировать цены на продукцию на 5–12 %, сообщает 14 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Повышение цен связано с увеличением стоимости основных ингредиентов. В Минсельхозе при этом заявили о наличии механизмов для контроля продовольственной инфляции.

    В письме, отправленном ретейлерам компанией «Эссен Продакшн АГ», которая производит майонез «Махеевъ», указано, что с 21 августа планируется повышение цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10 %. Продукция для ресторанного рынка, включая порционные соусы по 10 г, также подвержена индексации цен на 8–10 %, говорится в письме.

    Крупные торговые сети получили уведомления от компаний «Эссен Продакшн АГ» и ГК «Эфко» (производит майонез под брендом «Слобода») о намерении повысить отпускные цены на майонез. Одна из групп компаний НМЖК, выпускающая «Рябу» и Astoria, также объявила об индексации цен на 12 %. Однако аналитики уверены, что подорожание майонеза на 10 % не представляет рисков, поскольку спрос на продукт стабильный.

    Ранее «Фонтанка» писала, что годовая инфляция в России установилась на уровне 4,3 %. Такие данные приводит Росстат. За июль цены на товары и услуги в стране выросли на 0,63 %.

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