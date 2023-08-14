«Ъ»: цены на майонез могут подняться на 12 %

Российские производители майонеза планируют индексировать цены на продукцию на 5–12 %, сообщает 14 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Повышение цен связано с увеличением стоимости основных ингредиентов. В Минсельхозе при этом заявили о наличии механизмов для контроля продовольственной инфляции.



В письме, отправленном ретейлерам компанией «Эссен Продакшн АГ», которая производит майонез «Махеевъ», указано, что с 21 августа планируется повышение цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10 %. Продукция для ресторанного рынка, включая порционные соусы по 10 г, также подвержена индексации цен на 8–10 %, говорится в письме.

