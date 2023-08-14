«Информация является конфиденциальной». В Северо-Западной таможне прокомментировали очереди машин на эстонской границе

Проверки на пропускном пункте «Ивангород», на усиление которых пожаловались автомобилисты, являются выборочными, а ситуация с пропускной способностью может улучшиться после реконструкции пункта пропуска, следует из ответа Северо-Западного таможенного управления на запрос «Фонтанки».

Как отмечают в ведомстве, таможенные органы при выборе объектов, форм и мер таможенного контроля используют систему управления рисками. Однако «информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, является конфиденциальной».

Проверка товаров и транспортных средств происходит по мере их прибытия в зону таможенного контроля. При этом администрирование очереди автомобилей перед пунктом пропуска не входит в компетенцию таможни, отмечают в СЗТУ. В ведомстве добавили, что «на постоянной основе» мониторят сроки нахождения машин в пунктах пропуска и сроки прохождения таможенных операций и при необходимости перераспределяют смены на более загруженные участки и усиливают дежурные смены в случае возникновения пиковых нагрузок.

В СЗТУ также напомнили, что пункт пропуска «Ивангород» был введен в эксплуатацию в 1993 году и с тех пор не реконструировался. Минтранс принял решение о реконструкции, что «позволит оптимизировать и ускорить процесс совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля». Но сроки проведения работ пока неизвестны.

Возможность заранее заполнить таможенную декларацию на ввоз транспортного средства есть — это можно сделать на сайте ФТС перед поездкой. На границе нужно предоставить идентификационный номер, после чего декларацию распечатают, проверят и зарегистрируют после подписания путешественником.