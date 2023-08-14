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    Петербуржец, выбросивший из окна свою мать, избежал наказания

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    7 комментариев

    Кировский районный суд освободил от наказания Алексея Кириллова, который зимой выбросил из окна собственную мать. Мужчина обвинялся в покушении на убийство.

    Как сообщает 14 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд применил к Кириллову принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

    14 февраля мужчина пришел в гости к своей матери на проспект Ветеранов и набросился на женщину с кулаками. Та выбежала на лестничную клетку, но Кириллов ее догнал и сбросил с четвертого этажа.

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    Комментарии 7

    Гость14 Авг 2023 в 13:51
    Диаспора помогла? 🤨
    +1−0
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