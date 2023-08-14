Петербуржец, выбросивший из окна свою мать, избежал наказания

Кировский районный суд освободил от наказания Алексея Кириллова, который зимой выбросил из окна собственную мать. Мужчина обвинялся в покушении на убийство.
Как сообщает 14 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд применил к Кириллову принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
14 февраля мужчина пришел в гости к своей матери на проспект Ветеранов и набросился на женщину с кулаками. Та выбежала на лестничную клетку, но Кириллов ее догнал и сбросил с четвертого этажа.