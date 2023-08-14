Параплан приземлился на дом под Петербургом. Пилоту повезло больше здания

Ремонт потребуется дому после жесткой посадки параплана в садоводстве под Петербургом.



Как сообщает 14 августа издание 47news, инцидент произошел накануне около шести вечера в садоводстве «Березка-2».



Парапланерист совершил жесткую посадку на дом. Здание и ограда, а также линия электропередачи оказались повреждены. При этом, по предварительной информации, парапланерист не пострадал.



В экстренных службах говорят о том, что пилоту повезло. Его собрат, который потерпел крушение под Сосновым Бором и рухнул в Финский залив в мае этого года, попал в больницу с серьезными травмами.

