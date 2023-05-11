Под Петербургом рухнул параплан. Пилота из воды доставали прохожие

Параплан потерпел крушение в Сосновоборском городском округе Ленинградской области и рухнул в Финский залив с высоты порядка пятнадцати метров. Об этом сообщает 47news 11 мая.



По информации издания, параплан упал в десятке метров от берега у городского пляжа в Сосновом Бору накануне около пяти часов вечера. Пилот жив, из воды ему помогли выбраться прохожие.



46-летнего мужчину доставили в городскую клинику ЦМСЧ-38, по предварительным данным, с травмой позвоночника. Позже вертолёт санавиации переправил его в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге.

