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    Под Петербургом рухнул параплан. Пилота из воды доставали прохожие

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    Параплан потерпел крушение в Сосновоборском городском округе Ленинградской области и рухнул в Финский залив с высоты порядка пятнадцати метров. Об этом сообщает 47news 11 мая.

    По информации издания, параплан упал в десятке метров от берега у городского пляжа в Сосновом Бору накануне около пяти часов вечера. Пилот жив, из воды ему помогли выбраться прохожие.

    46-летнего мужчину доставили в городскую клинику ЦМСЧ-38, по предварительным данным, с травмой позвоночника. Позже вертолёт санавиации переправил его в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге.

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