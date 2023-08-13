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    «Калашников» нового образца в калибре НАТО впервые показали публике

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    Концерн «Калашников» впервые показал автомат АК-19 в короткоствольном исполнении. Он сделан под патрон калибра НАТО 5,56 мм и будет продаваться на экспорт.

    Как пишет ТАСС 13 августа, у новой модели продуманная эргономика, повышенная точность и кучность стрельбы, она адаптирована для применения в любое время суток.

    Как сообщала «Фонтанка», итоги 2022 года в цифрах для «Калашникова» были положительными. Предприятие за 20 лет не выпускало столько оружия, были заключены самые большие договоры за весь период его истории.

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