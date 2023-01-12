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    Итоги 2022 года в цифрах: «Калашников» 20 лет не выпускал столько оружия

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    3 комментария

    Концерн «Калашников» опубликовал итоги 2022 года 12 января. Группа компаний прямо заявила, что в год начала боевых действий на Украине ими было выполнено 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии ВТС (экспорт). Отмечается, что это самые большие договоры за всю историю предприятия.

    На заводе выпустили первую партию снайперской винтовки Чукавина. Впервые она была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». СВЧ можно использовать как в дальнем, так и в ближнем бою, при необходимости. В 2022 году на предприятии также освоили автомат Калашникова АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, карабин «Сайга-9» и карабин TR3 — оба с элементами ЭВО.

    «В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», — говорится в релизе ГК.

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    Комментарии 3

    Zet12 Янв 2023 в 11:52
    мать родна...
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