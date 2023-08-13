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    Старинную чугунную мастерскую на Обуховской Обороны переделают в детский сад

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    В рамках строительства одного из крупных жилых комплексов в Невском районе Петербурга один из заводских корпусов превратится в детский сад.

    Историческое здание чугунно-меднолитейной мастерской на Обуховской Обороны, 38, лит. Д, будет реконструировано в детское дошкольное образовательное учреждение. На этом месте появится детский сад с бассейном. В рамках реконструкции аварийные конструкции будут разобраны, после чего будет воссоздан исторический облик здания.

    Ранее «Фонтанка» писала об острой нехватке образовательных учреждений на левом берегу Невы. Решать проблему планируется за счет строительства новых школ и садиков силами застройщиков.

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