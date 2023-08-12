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    В Петербурге вспомнили членов экипажа подлодки «Курск»

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    Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели подводного ракетного крейсера «Курск», прошли в Санкт-Петербурге в субботу, 12 августа. Близкие и сослуживцы почтили память подводников, чьи жизни оборвались в Баренцевом море. В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида. После все желающие проследовали на Серафимовское кладбище, где похоронены 32 члена экипажа.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Как сообщила пресс-служба Смольного, в мероприятии также приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Сергей Рачук, директор Санкт-Петербургского Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско Михаил Юрченко.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге проживает более 50 семей погибших подводников. На Серафимовском кладбище покоятся останки 32 моряков — здесь создан мемориал, установлены памятные доски.

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    Подлодка КурскСерафимовское кладбище
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