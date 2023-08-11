Мединский рассказал еще об одном новом учебнике истории: новости СВО за 11 августа

Новое военное пособие по военной истории предназначено для школьников с 5-го по 11-й класс Фото: Иван Рейзвих / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 августа.



Мединский рассказал о подготовке учебника военной истории Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о подготовке учебника по военной истории, который станет дополнительным пособием для учителей с 5-го по 11-й классы.

— Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операций. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков — анализировать и разбираться. Кстати, скажу, что у нас готовится книга — учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса, — заявил он в интервью «Комсомольской правде».



Новые единые учебники истории будут использоваться в школах уже с 1 сентября. Ранее мы писали о том, какие разделы книги были переписаны и как в ней рассказывают о присоединении Крыма и о спецоперации.

Москву атаковал беспилотник Днем 11 августа в Москве обезвредили беспилотник. Как рассказали в Министерстве обороны, БПЛА подавили средствами РЭБ.

— Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — заявили в Министерстве обороны.



Из-за попытки атаковать город воздушное пространство над городом было перекрыто. MSK1.RU подробно освещали происходящее в столице. Из Купянского района могут принудительно эвакуировать детей Власти Харьковской области планируют начать принудительную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов Купянского района, а также из самого Купянска. Сейчас в регионе находится более 500 детей, заявил глава региона Олег Синегубов.



— Рассматриваем вопросы принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из города Купянска. Там, по нашим данным, осталось 523 ребенка, — написал губернатор Харьковской области у себя в телеграм-канале.



Также он добавил, что объявленная ранее обязательная эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся вблизи зоны боевых действий, идет по плану. За два дня были эвакуированы 33 человека.

Эвакуация Купянского района началась 9 августа. Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации более 11 тысяч человек. При этом многие жители отказываются покидать дома — чаще всего уезжать не хотят пожилые люди.

— К сожалению, в основном, как мы и ожидали, люди отказываются от эвакуации. Но у нас постоянно курсируют автобусные маршруты, которые соединяют город Купянск с областным центром. Постоянно курсирует поезд. Люди обращаются — есть телефон горячей линии. Сразу реагируем, формируем списки, волонтеры отвозят в Харьков, — заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.



Фермеры, пострадавшие от СВО, могут получить отсрочку по кредитам Аграрии российских регионов, которые пострадали от украинских обстрелов, могут получить отсрочку по выплате льготных кредитов. Это указано в проекте постановления Правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Заемщик, пострадавший в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов, имеет право заключить с уполномоченным банком дополнительное соглашение к кредитному договору (соглашению) в целях пролонгации и (или) предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного долга по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту на срок до одного года включительно, — написано в документе.



Чтобы получить отсрочку, фермерам нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие факт понесенного ущерба. Их может выдать уполномоченный орган субъекта РФ. Также подтверждающими документами будут считаться письмо главы администрации муниципального образования или письмо уполномоченного органа субъекта РФ, подтверждающее факт причинения ущерба в результате обстрелов.

В вузы Читы по квоте для детей СВО поступило почти 100 человек 91 ребенок участников СВО поступил на бюджетные места очных программ университетов Читы. Как сообщили изданию CHITA.RU в пресс-службе Министерства образования региона, больше всего льготников по специальной квоте принял Забайкальский государственный университет. Студенты, прошедшие по квоте для детей бойцов СВО, принимаются в университет без учета результатов ЕГЭ. Полученные баллы на экзамене студенты будут использовать, чтобы соревноваться внутри своей квоты.



В конце декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ о том, что дети участников боевых действий смогут поступать в вузы по квоте. Квота касается обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, но для поступления необходимо пройти вступительные испытания университета, если они есть.

Студентов, участвовавших в СВО, переведут на бюджет Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов, участвовавших в СВО, на бесплатную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий, на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете. Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.

Решение по переводу студентов на бюджетную форму обучения будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося.



Зеленский уволит всех областных военкомов из-за взяток Президент Украины решил уволить всех областных военкомов страны и заменить их участниками боевых действий. Такое решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности обороны.

У себя в телеграм-канале Зеленский написал, что «цинизм и взяточничество сегодня — это государственная измена», и заявил, что управлять системой должны люди, точно знающие, что такое боевые действия.

Ранее на сайте украинского президента появилась информация о том, что случаи коррупции в военкоматах были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации, которая началась в стране 24 февраля 2022 года.

