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    Путин помог исполнить мечту увлекающейся космосом школьницы из Старой Руссы

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    Школьница Дарья Арсеньева из Старой Руссы наблюдала за запуском космической станции «Луна-25» — мечту девочки помог исполнить президент РФ Владимир Путин. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

    Об увлечении космосом Арсеньева рассказала главе государстве на заседании совета платформы «Россия — страна возможностей» в июле этого года.

    «По решению Президента РФ 11 августа исполнилась еще одна мечта школьницы: Даша впервые отправилась на космодром «Восточный» и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата «Луна-25», — говорится в сообщении организации.

    Девочка рассказала, что больше всего ее впечатлили стартовая площадка и технологии космодрома. «Я еще разбираюсь, кем хочу стать. Может быть, свяжу свою жизнь с полетами в космос или инженерией», — добавила Дарья Арсеньева.

    Также школьница получила в подарок тематические книги с автографами Путина и Терешковой.

    Cтанция «Луна-25» 16 августа должна выйти на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Подробнее в материале «Фонтанки».

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