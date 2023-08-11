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    Торговцев с Софийской овощебазы задержали после массовой драки на Пугаревском карьере

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    Полиция установила и задержала активных участников драки на Пугаревском карьере, которая произошла в понедельник. Об этом 11 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб И ЛО
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    На следующий же день оперативники задержали 25-летнего молодого человека, проживающего на Русановской улице. 10 августа во Всеволожске были задержаны еще трое мужчин, 31, 32 и 34 лет. Все трое — родственники. Было установлено, что подозреваемые торгуют овощами и фруктами на Софийской овощебазе. Драка на карьере началась на бытовой почве и стала продолжением старого конфликта между соотечественниками, прибывшими в город из Средней Азии.

    ГУ МВД РФ по СПб И ЛО

    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено после того, как на берегу Пугаревского карьера в конфликте ранили ножом трех граждан Таджикистана. После случившегося порядка 40 мигрантов были доставлены в полицию для беседы.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб И ЛО

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