Торговцев с Софийской овощебазы задержали после массовой драки на Пугаревском карьере

Полиция установила и задержала активных участников драки на Пугаревском карьере, которая произошла в понедельник. Об этом 11 августа сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На следующий же день оперативники задержали 25-летнего молодого человека, проживающего на Русановской улице. 10 августа во Всеволожске были задержаны еще трое мужчин, 31, 32 и 34 лет. Все трое — родственники. Было установлено, что подозреваемые торгуют овощами и фруктами на Софийской овощебазе. Драка на карьере началась на бытовой почве и стала продолжением старого конфликта между соотечественниками, прибывшими в город из Средней Азии.
ГУ МВД РФ по СПб И ЛО
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено после того, как на берегу Пугаревского карьера в конфликте ранили ножом трех граждан Таджикистана. После случившегося порядка 40 мигрантов были доставлены в полицию для беседы.