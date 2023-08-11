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    После нападения стаи бездомных собак на женщину в Петербурге возбудили уголовное дело

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    Петербургский СК выполнил поручение Александра Бастрыкина и нашел статью для ЧП во Фрунзенском районе. Нападение собак стало «халатностью».

    Как сообщает пресс-служба ведомства 11 августа, стая бездомных псов покусала 44-летнюю женщину в Купчино 5 августа. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

    Доследственная проверка привела к возбуждению дела по статье «халатность». Её усмотрели в действиях неустановленных должностных лиц комитета по благоустройству. Они заключили договор с ООО «Ветеринарный госпиталь», но не приняли мер по отлову бездомных собак, несмотря на неоднократные обращения жителей района.

    Расследование продолжается.

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    СобакиНападение собакСКБастрыкинАлександр Бастрыкин
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