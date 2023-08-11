Август дарит Петербургу солнце и погодные рекорды

Закончилась первая декада августа, лета осталось совсем немного. Зато погода сейчас самая что ни на есть летняя. Главный синоптик Петербург Александр Колесов 11 августа в своём телеграм-канале подвёл «очень даже приятные» итоги первой декады августа. Каждый день температура была выше нормы, и сегодняшние утренние 22,3 градуса даже выше, чем в прошлогоднем самом жарком августе.
«Но в прошлом году все только начиналось как раз в эти дни. Конечно, начало августа 2010 года не перекрыть, там было ну очень жарко (+25,0 за декаду), но повторили начало очень теплого сезона 2018 года», — рассказывает Колесов.
Осадков много: 6 из 10 дней были дожди, но вылилось при этом всего 23 % от нормы — 19,8 мм. Светило светило все десять дней — в общей сложности 93,4 часа.
«Это, скорее, много, так как максимум в 1969 году всего 120 часов. А минимально, бывало, светило солнце и в районе 50 часов, в 1964 году всего 30 часов», — отмечает синоптик.
Среди рекордов — самая тёплая ночь за историю наблюдений (7 августа), когда температура в 23,6 градуса сразу на 0,3 градуса превысила рекордные ночи 1936 и 2010 годов. Среднесуточная температура 7 августа — плюс 28 градусов — хотя и не рекордная, но стала третьей после 7 и 8 августа 2010 года (28,5 и 30,1 градуса).
В выходные в Петербурге также ожидается хорошая погода.