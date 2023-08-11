Август дарит Петербургу солнце и погодные рекорды

Закончилась первая декада августа, лета осталось совсем немного. Зато погода сейчас самая что ни на есть летняя. Главный синоптик Петербург Александр Колесов 11 августа в своём телеграм-канале подвёл «очень даже приятные» итоги первой декады августа. Каждый день температура была выше нормы, и сегодняшние утренние 22,3 градуса даже выше, чем в прошлогоднем самом жарком августе.



«Но в прошлом году все только начиналось как раз в эти дни. Конечно, начало августа 2010 года не перекрыть, там было ну очень жарко (+25,0 за декаду), но повторили начало очень теплого сезона 2018 года», — рассказывает Колесов.

