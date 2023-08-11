Российские компании теряют доступ к сервисам Google Workspace из-за санкций

Компания Google приняла решение заблокировать доступ к сервисам Google Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями, пишет в пятницу, 11 августа, «Коммерсант» со ссылкой на источники. Блокировки начались с ночи на 10 августа. Это означает, что такие компании больше не могут пользоваться корпоративной почтой, «Google Документами», «Google Диском» и другими сервисами.



Как сообщают собеседники, после блокировки сотрудникам компании не удалось войти в корпоративную почту и воспользоваться программой Google Docs. По их словам, из-за потери доступа у компании возник риск репутационных и финансовых потерь, поскольку все важные документы и переписки остались в хранилище Google.