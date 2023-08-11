Российские компании теряют доступ к сервисам Google Workspace из-за санкций

Компания Google приняла решение заблокировать доступ к сервисам Google Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями, пишет в пятницу, 11 августа, «Коммерсант» со ссылкой на источники. Блокировки начались с ночи на 10 августа. Это означает, что такие компании больше не могут пользоваться корпоративной почтой, «Google Документами», «Google Диском» и другими сервисами.
Как сообщают собеседники, после блокировки сотрудникам компании не удалось войти в корпоративную почту и воспользоваться программой Google Docs. По их словам, из-за потери доступа у компании возник риск репутационных и финансовых потерь, поскольку все важные документы и переписки остались в хранилище Google.
Предоставленные сведения указывают на значительную зависимость российских компаний от сервисов Google. Так, порядка 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на площадке Google Workspace, сообщает издание. Многие организации в России до сих пор не перешли на альтернативные рабочие пространства, такие как «Яндекс», и продолжают надеяться на то, что Google заранее предупредит о блокировке, указывает собеседник.
Google мотивировала блокировку корпоративных сервисов для российских компаний «спам-сообщениями», уточняет «Ъ». Согласно мнению собеседника, Google может продолжить блокировать российские компании, на которые были наложены санкции ЕС или США, без предупреждения и возможности создания резервных копий на альтернативных платформах.
В мае 2022 года компания Google приняла решение, связанное с ликвидацией своего российского филиала «Гугл» и выводом работников за пределы страны. Также по заявлению «Гугл» в июне 2023 года, компания подала заявление о собственном банкротстве.
Кирилл Винокуров, руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace), заявил, что Google может блокировать корпоративные аккаунты, например, за превышение лимита по отправке или получению писем. Всплеска блокировок в последнее время не было, заявил он.
Ранее Mediascope представил рейтинг интернет-сервисов по дневной аудитории. Лидерами стали WhatsApp, «Яндекс» и Google. Также впервые мессенджер Telegram определил «ВКонтакте» по числу ежедневных пользователей