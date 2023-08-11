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    Число жертв оползня в Грузии выросло до 22 человек. Спасатели нашли еще одно тело

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    Грузинские спасатели нашли тело еще одной жертвы оползня, сошедшего на курорте Шови. Таким образом, число погибших увеличилось до 22 человек. Об этом 11 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

    Тело было найдено в русле реки Риони, это в 20 километрах от эпицентра стихии. Еще через 4 километра спасатели обнаружили часть человеческого тела, площадь поиска после этого решено было увеличить. По-прежнему не найдены тела одиннадцати человек, которые без вести пропали в Шови.

    Оползень сошел на курорте 3 августа из-за сильных дождей, которые спровоцировали разрушение ледника. Стихия фактически уничтожила курорт.

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