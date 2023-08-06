«Шови больше не существует». В Грузии сообщили об уничтожении популярного курорта оползнем

Популярного курорта Шови в Грузии «больше не существует», передает 6 августа ТАСС. Об этом заявил побывавший там мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Поселок Шови был фактически полностью разрушен оползнем 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.
«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — цитирует агентство слова Каладзе.
По предварительным оценкам, с гор сошло более пяти миллионов кубометров земли. Разрушены мосты, дороги, коттеджи и отель.
7 августа в Грузии объявлен день траура.
Шови был популярным курортом ещё в советское время. Развивать его начали в 60-е годы 20-го века. Минеральные источники Шови считались полезными для людей с больными лёгкими и желудком.