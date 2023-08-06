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    «Шови больше не существует». В Грузии сообщили об уничтожении популярного курорта оползнем

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    6 комментариев

    Популярного курорта Шови в Грузии «больше не существует», передает 6 августа ТАСС. Об этом заявил побывавший там мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Поселок Шови был фактически полностью разрушен оползнем 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

    «Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — цитирует агентство слова Каладзе.

    По предварительным оценкам, с гор сошло более пяти миллионов кубометров земли. Разрушены мосты, дороги, коттеджи и отель.

    7 августа в Грузии объявлен день траура.

    Шови был популярным курортом ещё в советское время. Развивать его начали в 60-е годы 20-го века. Минеральные источники Шови считались полезными для людей с больными лёгкими и желудком.

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    ШовиГрузия
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    Комментарии 6

    Гость06 Авг 2023 в 16:44
    Жаль людей...
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