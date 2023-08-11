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    Пенсионер три дня скитался по Таганрогу без еды и воды, но ему никто не помог, и он умер

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    Пожилой житель Таганрога оказался на улице и потерялся из-за проблем с памятью. Его подвела 35-градусная жара и безразличие.

    О трагической смерти пенсионера 11 августа сообщает 161.ru. 86-летний таганрожец Анатолий Гаер пропал 4 августа в первой половине дня. Вскоре к поискам подключились волонтеры. Но первые сутки все было тщетно, только после девяти вечера второго дня удалось найти несколько свидетельств о дедушке — выяснилось, что накануне его видели в центре города в банке, в городском парке и просто на улице. У всех мужчина спрашивал дорогу, у кого-то в Таганрог — в общем, было очевидно, что мужчина не в себе и нуждается в помощи.

    В день пропажи Анатолий пытался узнать, как пройти до дома на проходной завода, причем назвал действительный адрес. С территории его прогнали, и дедушка ушел на соседний заброшенный участок. Только 6 августа удалось получить записи с камер и убедиться, что на проходной был тот самый дедушка. Также по видео стало понятно, куда он делся после.

    Мужчину нашли на пустыре живым, но от голода и обезвоживания он скончался в больнице.

    «Трое суток без еды и воды в 35-градусную жару дедушка пытался попасть домой. Подходил к прохожим, охранникам, просил о помощи. Он был дезориентирован, он не мог справиться сам со своей бедой. А кто-то точно мог ему помочь, но почему-то отвернулся», — написали в отчете поисковики «Лиза Алерт».

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    Комментарии 57

    28024381111 Авг 2023 в 13:56
    В 2008 г. в б-це Св. Георгия СПб женщина 70 лет, привезённая с улицы с переломом шейки бедра, 2,5 дня лежала в палате на 6 человек, 4 из них - ходячие, без еды и питья, в луже мочи. Потому что сама дотянуться до тумбочки, куда ей ставили больничную еду, не могла, а соседки по палате её "не слышали". Равно как и лечащий врач. Тогда больничное начальство сократило всех санитарок, кроме одной, мывшей больничный коридор, и всех медсестёр, кроме процедурных и одной, дежурившей 2 раза в неделю. Чтобы увеличить з/п врачам и оставленному персоналу. Я на следующий день после госпитализации услышала какое-то хрипенье в углу палаты и обнаружила там женщину, осипшим голосом просившую позвонить по называемому ею телефону её родственникам. Её тридцатилетние соседки, одна со сломанной ногой, другая - со сломанной рукой, делали вид, что они её не слышат. Я с разрешения старшей медсестры поменяла ей постельное бельё, после этого соседка позвонила по своему моб. телефону её родным. На след. день
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