Пенсионер три дня скитался по Таганрогу без еды и воды, но ему никто не помог, и он умер

Пожилой житель Таганрога оказался на улице и потерялся из-за проблем с памятью. Его подвела 35-градусная жара и безразличие. О трагической смерти пенсионера 11 августа сообщает 161.ru. 86-летний таганрожец Анатолий Гаер пропал 4 августа в первой половине дня. Вскоре к поискам подключились волонтеры. Но первые сутки все было тщетно, только после девяти вечера второго дня удалось найти несколько свидетельств о дедушке — выяснилось, что накануне его видели в центре города в банке, в городском парке и просто на улице. У всех мужчина спрашивал дорогу, у кого-то в Таганрог — в общем, было очевидно, что мужчина не в себе и нуждается в помощи.

В день пропажи Анатолий пытался узнать, как пройти до дома на проходной завода, причем назвал действительный адрес. С территории его прогнали, и дедушка ушел на соседний заброшенный участок. Только 6 августа удалось получить записи с камер и убедиться, что на проходной был тот самый дедушка. Также по видео стало понятно, куда он делся после.

Мужчину нашли на пустыре живым, но от голода и обезвоживания он скончался в больнице.