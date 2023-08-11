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    Таксист остался без машины после поездки с агрессивным пассажиром в Петербурге

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    2 комментария

    Петербургского таксиста избил и лишил машины злой пассажир. Машина нашлась, нападавшего ищут.

    В полицию 46-летний петербуржец обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Он ждал наряд на заправке в районе Октябрьской набережной, чтобы рассказать об агрессивном пассажире. Мужчину таксист решил высадить из-за поведения как раз на АЗС. Но в итоге тот его избил, отнял ключи от «Хенде Соляриса» и уехал на нем.

    Пострадавшему пришлось обратиться в Александровскую больницу, где у него зафиксировали травмы головы и многочисленные гематомы.

    Его автомобиль нашли после полуночи на улице Крыленко. Машина была открыта, но ключей зажигания в салоне не было.

    По предварительной информации, угонщик установлен. Его активно ищут.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Гость11 Авг 2023 в 10:33
    Из тюрьмы сбежал?
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