Таксист остался без машины после поездки с агрессивным пассажиром в Петербурге

Петербургского таксиста избил и лишил машины злой пассажир. Машина нашлась, нападавшего ищут.
В полицию 46-летний петербуржец обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Он ждал наряд на заправке в районе Октябрьской набережной, чтобы рассказать об агрессивном пассажире. Мужчину таксист решил высадить из-за поведения как раз на АЗС. Но в итоге тот его избил, отнял ключи от «Хенде Соляриса» и уехал на нем.
Пострадавшему пришлось обратиться в Александровскую больницу, где у него зафиксировали травмы головы и многочисленные гематомы.
Его автомобиль нашли после полуночи на улице Крыленко. Машина была открыта, но ключей зажигания в салоне не было.
По предварительной информации, угонщик установлен. Его активно ищут.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.