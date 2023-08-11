Таксист остался без машины после поездки с агрессивным пассажиром в Петербурге

Петербургского таксиста избил и лишил машины злой пассажир. Машина нашлась, нападавшего ищут.



В полицию 46-летний петербуржец обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Он ждал наряд на заправке в районе Октябрьской набережной, чтобы рассказать об агрессивном пассажире. Мужчину таксист решил высадить из-за поведения как раз на АЗС. Но в итоге тот его избил, отнял ключи от «Хенде Соляриса» и уехал на нем.



Пострадавшему пришлось обратиться в Александровскую больницу, где у него зафиксировали травмы головы и многочисленные гематомы.

