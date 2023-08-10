    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.4eur106.89

    В Иваново рецидивист угрожал ножом пенсионеру, чтобы заполучить стаканчик мороженого

    1125
    9 комментариев

    78-летний пенсионер из Иваново позвонил в полицию, чтобы сообщить о нападении на улице Демьяна Бедного. Он с супругой наслаждался пломбиром на лавочке, когда нетрезвый человек подошел к ним и приставил нож к лицу пожилого мужчины, сообщает 10 августа пресс-служба регионального УМВД.

    Оказалось, что неизвестный тоже захотел мороженого. Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию. Злоумышленник скрылся только после того, как доел украденный десерт. Полиции не пришлось долго искать любителя пломбира — он спал на лавочке в соседнем дворе.

    Уже в участке выяснилось, что человеком с ножом оказался 59-летний мужчина, ранее судимый за угрозу убийством и кражу, сообщили в УМВД. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close