В Иваново рецидивист угрожал ножом пенсионеру, чтобы заполучить стаканчик мороженого

78-летний пенсионер из Иваново позвонил в полицию, чтобы сообщить о нападении на улице Демьяна Бедного. Он с супругой наслаждался пломбиром на лавочке, когда нетрезвый человек подошел к ним и приставил нож к лицу пожилого мужчины, сообщает 10 августа пресс-служба регионального УМВД.



Оказалось, что неизвестный тоже захотел мороженого. Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию. Злоумышленник скрылся только после того, как доел украденный десерт. Полиции не пришлось долго искать любителя пломбира — он спал на лавочке в соседнем дворе.