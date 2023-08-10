В Иваново рецидивист угрожал ножом пенсионеру, чтобы заполучить стаканчик мороженого

78-летний пенсионер из Иваново позвонил в полицию, чтобы сообщить о нападении на улице Демьяна Бедного. Он с супругой наслаждался пломбиром на лавочке, когда нетрезвый человек подошел к ним и приставил нож к лицу пожилого мужчины, сообщает 10 августа пресс-служба регионального УМВД.
Оказалось, что неизвестный тоже захотел мороженого. Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию. Злоумышленник скрылся только после того, как доел украденный десерт. Полиции не пришлось долго искать любителя пломбира — он спал на лавочке в соседнем дворе.
Уже в участке выяснилось, что человеком с ножом оказался 59-летний мужчина, ранее судимый за угрозу убийством и кражу, сообщили в УМВД. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой.