Пропал в «Ромашке», пойман в «Ягодке». Страуса Степу вернули домой

Страуса Степу, который сбежал после ночного пожара из хозяйства в СНТ «Ромашка» во Всеволожском районе Ленобласти, смогли изловить и вернуть в родные пенаты. Об этом «Фонтанке» сообщила руководитель иммерсивного театра «В гостях у Вилли» Галина Чернова.

Степана заметили обитатели СНТ «Ягодка» и позвонили владельцам. Пока птицу придерживали, приехала хозяйка. Степу зафиксировали и отвезли домой. С ним все хорошо, сейчас он пьет из фонтанчика, переваривая пережитый стресс.

Владельцы поблагодарили всех неравнодушных, кто помог в поисках и возвращении Степы.