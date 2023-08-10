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    Пропал в «Ромашке», пойман в «Ягодке». Страуса Степу вернули домой

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    Страуса Степу, который сбежал после ночного пожара из хозяйства в СНТ «Ромашка» во Всеволожском районе Ленобласти, смогли изловить и вернуть в родные пенаты. Об этом «Фонтанке» сообщила руководитель иммерсивного театра «В гостях у Вилли» Галина Чернова.

    Степана заметили обитатели СНТ «Ягодка» и позвонили владельцам. Пока птицу придерживали, приехала хозяйка. Степу зафиксировали и отвезли домой. С ним все хорошо, сейчас он пьет из фонтанчика, переваривая пережитый стресс.

    Владельцы поблагодарили всех неравнодушных, кто помог в поисках и возвращении Степы.

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