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    Мечеть вместо отеля. Пассажиры рейса Махачкала — Екатеринбург застряли в Дагестане

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    Около сотни жителей Екатеринбурга застряли в Дагестане после того, как рейс авиакомпании Red Wings был неожиданно отложен. Пассажиры, ожидавшие вылета в Екатеринбург в 1:20, остались без самолета, гостиницы и еды. Представители авиакомпании не отвечали на звонки путешественников, пишет городской портал E1.RU.

    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
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    «Спустя два часа после переноса рейса приходит представитель и говорит, чтобы мы шли ночевать в мечеть, отеля не будет», — рассказала Яна, пассажирка того самого рейса.

    E1.RU | Новости Екатеринбурга

    По ее словам, в три часа ночи у них не было сил разбираться и они согласились отдохнуть в мечети, но уже через некоторое время их попросили уйти — настало время молитвы. «Когда мы попытались объяснить представителю авиакомпании, что это ненормально, он просто ушел», — вспоминает екатеринбурженка.

    Вылет назначен на 11 утра. Авиакомпания Red Wings не комментировала ситуацию.

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