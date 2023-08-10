Мечеть вместо отеля. Пассажиры рейса Махачкала — Екатеринбург застряли в Дагестане

Около сотни жителей Екатеринбурга застряли в Дагестане после того, как рейс авиакомпании Red Wings был неожиданно отложен. Пассажиры, ожидавшие вылета в Екатеринбург в 1:20, остались без самолета, гостиницы и еды. Представители авиакомпании не отвечали на звонки путешественников, пишет городской портал E1.RU.
«Спустя два часа после переноса рейса приходит представитель и говорит, чтобы мы шли ночевать в мечеть, отеля не будет», — рассказала Яна, пассажирка того самого рейса.
По ее словам, в три часа ночи у них не было сил разбираться и они согласились отдохнуть в мечети, но уже через некоторое время их попросили уйти — настало время молитвы. «Когда мы попытались объяснить представителю авиакомпании, что это ненормально, он просто ушел», — вспоминает екатеринбурженка.
Вылет назначен на 11 утра. Авиакомпания Red Wings не комментировала ситуацию.