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    Группа «ЛСР» продала два гектара на Петровском острове под строительство элитных апартаментов

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    «Группа ЛСР» продала участок площадью 2,2 га на Ремесленной улице компании Element Developmnet вместе с проектом комплекса апартаментов премиум-класса.

    «У «Группы ЛСР» уже есть достаточный объем квадратных метров на Петровском острове — это два строящихся элитных жилых проекта NEVA HAUS и NEVA RESIDENCE, — говорит генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ», член правления «Группы ЛСР» Михаил Возиянов. — С учетом того, что строительство апартаментов никогда не было приоритетом нашей стратегии, мы посчитали, что продажа данного участка будет правильным шагом в рамках оптимизации нашего земельного банка».

    На купленном участке Element Development планирует за 3,5 года построить комплекс апартаментов премиум-класса общей площадью 45 тыс. кв. м. Здания будут расположены на набережной Малой Невы и будут иметь высоту от 4 до 8 этажей.

    «Свободных участков под застройку на Петровском острове почти не осталось, а расположенных на первой линии у воды с видом на исторический центр теперь и вовсе нет — мы купили последний», — прокомментировал основатель компании Element Development Виталий Коробов.

    По данным консалтинговой компании Nikoliers, с начала 2023 года около 40% сделок по приобретению премиального жилья на первичном рынке пришлось на Петроградский район, из них более половины — это строящиеся и готовые объекты на Петровском острове. Объем предложения на острове — около 100 тыс. кв. м.

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