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    Помилованного после убийства с изнасилованием вернули за решётку. Ему вменяют надругательство над петербурженкой

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    Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в нападении на женщину в парке Малиновка.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 9 августа, мужчина арестован до 3 октября. Ему вменяют изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обвинение ещё не предъявлено.

    35-летняя женщина подверглась нападению в Малиновке ночью в минувший четверг. Подозреваемого задержали накануне — с его генетическим профилем совпали биоматериалы. По информации «Фонтанки», регистрации в Петербурге у него нет, почти половину жизни провёл в местах лишения свободы. В прошлом, в том числе, сопряжённое с изнасилованием убийство. Назначенный срок до конца не отбыл — под конец лета прошлого года свободу обеспечило помилование.

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    Комментарии 15

    Гость09 Авг 2023 в 19:52
    И опять не мигрант... 🤔
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