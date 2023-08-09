Помилованного после убийства с изнасилованием вернули за решётку. Ему вменяют надругательство над петербурженкой

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в нападении на женщину в парке Малиновка.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 9 августа, мужчина арестован до 3 октября. Ему вменяют изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обвинение ещё не предъявлено.



35-летняя женщина подверглась нападению в Малиновке ночью в минувший четверг. Подозреваемого задержали накануне — с его генетическим профилем совпали биоматериалы. По информации «Фонтанки», регистрации в Петербурге у него нет, почти половину жизни провёл в местах лишения свободы. В прошлом, в том числе, сопряжённое с изнасилованием убийство. Назначенный срок до конца не отбыл — под конец лета прошлого года свободу обеспечило помилование.

