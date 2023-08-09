После нападения на петербурженку задержан помилованный, полжизни отсидевший за изнасилование и убийство

В Петербурге попался предполагаемый насильник, напавший на горожанку в парке Малиновка. Только в прошлом году у него раньше срока завершилось наказание за изнасилование и убийство.



Об изнасиловании в парке 35-летняя женщина сообщила полиции несколько дней назад, стало известно «Фонтанке» 9 августа. Генетический профиль биоматериалов совпал с генотипом 35-летнего мужчины, который почти всю взрослую жизнь провел в заключении.



Впервые в изнасиловании его уличили еще в 2005 году, но фигурант был еще несовершеннолетним — ему назначили два года условно. Уже через два года его признали виновным в изнасиловании, убийстве и краже, и вот за это мужчина получил 21 год лишения свободы. В прошлом году его отпустили раньше по помилованию.

