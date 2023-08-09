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    После нападения на петербурженку задержан помилованный, полжизни отсидевший за изнасилование и убийство

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    36 комментариев

    В Петербурге попался предполагаемый насильник, напавший на горожанку в парке Малиновка. Только в прошлом году у него раньше срока завершилось наказание за изнасилование и убийство.

    Об изнасиловании в парке 35-летняя женщина сообщила полиции несколько дней назад, стало известно «Фонтанке» 9 августа. Генетический профиль биоматериалов совпал с генотипом 35-летнего мужчины, который почти всю взрослую жизнь провел в заключении.

    Впервые в изнасиловании его уличили еще в 2005 году, но фигурант был еще несовершеннолетним — ему назначили два года условно. Уже через два года его признали виновным в изнасиловании, убийстве и краже, и вот за это мужчина получил 21 год лишения свободы. В прошлом году его отпустили раньше по помилованию.

    Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, а подозреваемый, живущий в Петербурге без регистрации, задержан.

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    Комментарии 36

    Гость09 Авг 2023 в 10:10
    Герой СВО, не?
    +6−0
    Гость09 Авг 2023 в 10:08
    Позорище.
    +4−0
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