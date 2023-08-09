Смольный снова сносит ТЦ возле «Комендантского проспекта». Собственник не смог отстоять его в суде

Комитет по контролю за имуществом вместе с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) возобновил демонтаж торгового комплекса «Лидер» на Гаккелевской улице в Приморском районе. Как сообщили 9 августа в ведомстве, накануне в законную силу вступило судебное решение об отказе в признании договора аренды земельного участка возобновленным.



Это является основанием для прекращения ранее принятых обеспечительных мер, из-за которых был прерван начатый еще в январе снос ТЦ.