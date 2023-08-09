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    Смольный снова сносит ТЦ возле «Комендантского проспекта». Собственник не смог отстоять его в суде

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    Комитет по контролю за имуществом вместе с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) возобновил демонтаж торгового комплекса «Лидер» на Гаккелевской улице в Приморском районе. Как сообщили 9 августа в ведомстве, накануне в законную силу вступило судебное решение об отказе в признании договора аренды земельного участка возобновленным.

    Это является основанием для прекращения ранее принятых обеспечительных мер, из-за которых был прерван начатый еще в январе снос ТЦ.

    Фото: комитет по контролю за имуществом СПб
    Фото: комитет по контролю за имуществом СПб
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    В ККИ просят жителей района с пониманием отнестись к шуму и строительной пыли и обещают приложить все усилия для скорейшего завершения демонтажа.

    Как сообщала «Фонтанка», ККИ и ЦПЭИГИ приступили к сносу трехэтажного торгового центра «Лидер» у станции метро «Комендантский проспект» в январе 2023 года. Начало работ стало неожиданностью для арендаторов.

    После этого арендатор земельного участка в очередной раз обратился в суд с требованием о пролонгации договора. В марте этого года суд полностью отказал в заявленных требованиях, но в отношении территории были наложены обеспечительные меры в виде временного запрета на ее освобождение. После того, как ЦПЭИГИ устранил угрозу разрушения частично демонтированного объекта, работы были возобновлены.

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