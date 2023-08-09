Губернатор Воробьев: версия об атаке беспилотником завода в Сергиевом Посаде не подтверждается

Оперативные службы не подтверждают версию об атаке беспилотником взорвавшегося ангара на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС) в Сергиевом Посаде. Об этом в среду, 9 августа, заявил губернатор Сергей Воробьев, передает РИА Новости.

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал он.



По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, сообщает РИА Новости. Очевидцы запечатлели момент взрыва на видео.