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    Губернатор Воробьев: версия об атаке беспилотником завода в Сергиевом Посаде не подтверждается

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    6 комментариев

    Оперативные службы не подтверждают версию об атаке беспилотником взорвавшегося ангара на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС) в Сергиевом Посаде. Об этом в среду, 9 августа, заявил губернатор Сергей Воробьев, передает РИА Новости.

    «Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал он.

    По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, сообщает РИА Новости. Очевидцы запечатлели момент взрыва на видео.

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    Комментарии 6

    MaxMara09 Авг 2023 в 14:20
    Ну конечно
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