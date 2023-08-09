Поисково-спасательная служба Петербурга покупает моторное судно за 26 млн рублей. Его будут использовать на реках и заливе

Городская поисково-спасательная служба закупает маломерное судно после трагедии у Васильевского острова, где погиб человек. Пополнится флот до нового года.



Как следует из данных сайта госзакупок 9 августа, накануне городское учреждение «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» объявило аукцион на выполнение работ по строительству спасательного маломерного моторного судна с прицепом. Начальная цена 26,5 млн рублей.



Из описания объекта закупки следует, что маломерное моторное судно со стационарным двигателем должно иметь корпус из стеклопластика. Его непотопляемость должна обеспечиваться надувным бортом, находящимися непосредственно в корпусе.

