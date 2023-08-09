Поисково-спасательная служба Петербурга покупает моторное судно за 26 млн рублей. Его будут использовать на реках и заливе

Городская поисково-спасательная служба закупает маломерное судно после трагедии у Васильевского острова, где погиб человек. Пополнится флот до нового года.
Как следует из данных сайта госзакупок 9 августа, накануне городское учреждение «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» объявило аукцион на выполнение работ по строительству спасательного маломерного моторного судна с прицепом. Начальная цена 26,5 млн рублей.
Из описания объекта закупки следует, что маломерное моторное судно со стационарным двигателем должно иметь корпус из стеклопластика. Его непотопляемость должна обеспечиваться надувным бортом, находящимися непосредственно в корпусе.
«Район плавания — внутренние воды, а также в прибрежных районах морей. Судно предназначено для эксплуатации в пресной и морской воде в районах с умеренно холодным климатом при температуре воздуха от -2°С до +40°С на реках, в прибрежных зонах озер, водохранилищ и морей в районах III категории сложности», — отмечается в документах к закупке.
Поставщика определят 18 августа. Контракт действует до 31 декабря 2023 года.