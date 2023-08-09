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    Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий

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    Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, произошедшего в среду утром. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. На место прибыл городской прокурор.

    ТАСС пишет, что из-за взрыва пострадали не менее 16 человек. Судя по открытым источникам, по адресу, где находится завод, производит фейерверки компания «Пиро-Рос».

    «Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов», — заявили в администрации города.

    Все о взрыве — в нашем онлайн-репортаже.

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    26605452509 Авг 2023 в 12:28
    "Мы, коллектив сотрудников ОАО "Пиро - Росс", просим оказать помощь и предать огласке сложившуюся ситуацию вокруг предприятия и нас в частности. Зарплата на предприятии не выплачивалась с февраля 2021 года по сей день, уволенные сотрудники так же не рассчитаны. Сотрудники предприятия весь предыдущий год добросовестно выполняли свои должностные обязанности, входя в сложную финансовую ситуацию на предприятии, некоторые даже брали личные кредиты на покупку сырья и материалов для обеспечения функционирования предприятия. Генеральный директор Чанкаев Сергей Константинович весь год обещал, что ситуация вот-вот прояснится, вот-вот придут деньги за выполнено контрактов, вот-вот будет новый контракт с Туркменией. Вызывал на личные беседы, уговаривал продолжать работу, так как нас ждут большие перспективы."

    Как в анекдоте про Шарика в разорённом колхозе.........
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