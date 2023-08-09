Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, произошедшего в среду утром. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. На место прибыл городской прокурор.



ТАСС пишет, что из-за взрыва пострадали не менее 16 человек. Судя по открытым источникам, по адресу, где находится завод, производит фейерверки компания «Пиро-Рос».



«Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов», — заявили в администрации города.

