Финны будут стрелять из пехотного оружия у границы с Россией

Финские пограничники проведут стрельбы в Лапландии. Стрелять будут из «пехотного оружия» недалеко от границы с Россией, говорится в предупреждении на сайте пограничной службы Суоми.



Как говорится в сообщении от 8 августа, стрельбы проведут на стрельбище Керттуваара в Инари 21–24 августа. Опасная зона обозначена около озера Саариниетмёярви, это буквально в 40 минутах езды от границы с Мурманской областью и пропускного пункта Райя-Йоосеппи — Лотта.

Как рассказывала «Фонтанка», в конце июня финские пограничники аналогичным образом предупреждали о стрельбах, но тогда из корабельной артиллерии в Финском заливе.