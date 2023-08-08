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    Финны будут стрелять из пехотного оружия у границы с Россией

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    10 комментариев

    Финские пограничники проведут стрельбы в Лапландии. Стрелять будут из «пехотного оружия» недалеко от границы с Россией, говорится в предупреждении на сайте пограничной службы Суоми.

    Как говорится в сообщении от 8 августа, стрельбы проведут на стрельбище Керттуваара в Инари 21–24 августа. Опасная зона обозначена около озера Саариниетмёярви, это буквально в 40 минутах езды от границы с Мурманской областью и пропускного пункта Райя-Йоосеппи — Лотта.

    Как рассказывала «Фонтанка», в конце июня финские пограничники аналогичным образом предупреждали о стрельбах, но тогда из корабельной артиллерии в Финском заливе.

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    Комментарии 10

    Гость08 Авг 2023 в 19:03
    Молодцы!
    +0−0
    Гость08 Авг 2023 в 18:42
    ха ха ха
    +0−0
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