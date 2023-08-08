Взорвавшего страйкбольную гранату на сходке фурри в Удельном парке арестовать пока не получилось

Приморский районный суд продлил срок задержания Даниилу Магрову, который в выходные выдернул чеку из страйкбольной гранаты на сходке фурри в Удельном парке. Молодому человеку вменяют хулиганство.



Следствие просило о страже, но защита смогла убедить суд дать еще три дня на сбор доказательств о необоснованности меры в виде помещения в СИЗО. Об этом 8 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Даниил пришел в Удельный парк в воскресенье. В тот день он отмечал свой 20-й день рождения. Молодой человек был в балаклаве и со страйкбольными гранатами. В это время на травке отдыхали члены петербургского сообщества фурри — любителей антропоморфных животных. Кинуть в толпу гранаты Даниил не смог, но одна взорвалась в руке у 36-летнего мужчины во время борьбы с нападавшим.

