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    Взорвавшего страйкбольную гранату на сходке фурри в Удельном парке арестовать пока не получилось

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    Приморский районный суд продлил срок задержания Даниилу Магрову, который в выходные выдернул чеку из страйкбольной гранаты на сходке фурри в Удельном парке. Молодому человеку вменяют хулиганство.

    Следствие просило о страже, но защита смогла убедить суд дать еще три дня на сбор доказательств о необоснованности меры в виде помещения в СИЗО. Об этом 8 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Даниил пришел в Удельный парк в воскресенье. В тот день он отмечал свой 20-й день рождения. Молодой человек был в балаклаве и со страйкбольными гранатами. В это время на травке отдыхали члены петербургского сообщества фурри — любителей антропоморфных животных. Кинуть в толпу гранаты Даниил не смог, но одна взорвалась в руке у 36-летнего мужчины во время борьбы с нападавшим.

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