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    В Екатеринбурге арестован школьник, признавшийся в убийстве 17-летней девушки из ревности

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    Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 16-летнему школьнику, задержанному по делу об убийстве. Первое сентября начнётся для него под стражей.

    Суд 8 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта на два месяца. Е1.RU пишет, что его ждёт Кировградская колония для несовершеннолетних. Там он сможет продолжить учёбу.

    На сайте ФСИН сообщается, что в колонии функционирует полностью укомплектованная педагогическими кадрами школа, есть библиотека. Для досуга: корт, спортплощадка, храм, четыре телеканала.

    По версии следствия, школьник расправился со своей 17-летней девушкой в ванной комнате в квартире приятеля в ночь на 7 августа. По информации издания, её топили, избивали и ударили ножом в шею. Позже юноша написал явку с повинной и объяснил, что подруга спровоцировала сама — якобы гуляла с другими.

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