В Екатеринбурге арестован школьник, признавшийся в убийстве 17-летней девушки из ревности

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 16-летнему школьнику, задержанному по делу об убийстве. Первое сентября начнётся для него под стражей.



Суд 8 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта на два месяца. Е1.RU пишет, что его ждёт Кировградская колония для несовершеннолетних. Там он сможет продолжить учёбу.

На сайте ФСИН сообщается, что в колонии функционирует полностью укомплектованная педагогическими кадрами школа, есть библиотека. Для досуга: корт, спортплощадка, храм, четыре телеканала.