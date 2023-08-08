В Екатеринбурге арестован школьник, признавшийся в убийстве 17-летней девушки из ревности

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 16-летнему школьнику, задержанному по делу об убийстве. Первое сентября начнётся для него под стражей.
Суд 8 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта на два месяца. Е1.RU пишет, что его ждёт Кировградская колония для несовершеннолетних. Там он сможет продолжить учёбу.
На сайте ФСИН сообщается, что в колонии функционирует полностью укомплектованная педагогическими кадрами школа, есть библиотека. Для досуга: корт, спортплощадка, храм, четыре телеканала.
По версии следствия, школьник расправился со своей 17-летней девушкой в ванной комнате в квартире приятеля в ночь на 7 августа. По информации издания, её топили, избивали и ударили ножом в шею. Позже юноша написал явку с повинной и объяснил, что подруга спровоцировала сама — якобы гуляла с другими.