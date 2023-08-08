Школьник из Екатеринбурга, убивший 17-летнюю подругу, объяснил свой поступок

Появились подробности допроса 16-летнего школьника, задержанного после зверского убийства своей 17-летней подруги Кристины. Подросток написал явку с повинной и дал объяснения своим действием, сообщает во вторник, 8 августа, издание E1.RU со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в многоэтажном доме на Надеждинской

Трагедия случилась в многоэтажном доме на Надеждинской Фото: читатель E1.RU; Евгений Кошек / E1.RU

«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса Артем не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики», — рассказал источник E1.RU.

Знакомые школьника характеризуют его как агрессивного, дерзкого и физически крепкого парня. По предварительной информации, в ночь убийства подросток употребил наркотики и выпил много водки.



Как пишет издание, тело погибшей девушки нашли в ванне. Ее топили, избивали, еще школьник использовал нож.