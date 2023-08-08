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    «Зенит» попросил РФС отменить красную карточку Барриоса за нарушение в матче с «Динамо»

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    Футбольный клуб «Зенит» попросил у Российского футбольного союза аннулировать красную карточку, которую получил полузащитник Вильмар Барриос в матче против московского «Динамо» (2:3). Об этом 8 августа пишет «Чемпионат» со ссылкой на руководителя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Александра Григорьянца.

    Барриос нарушил правила против хавбека столичной команды Дениса Макарова, врезавшись ему в голеностоп двумя прямыми ногами.

    Как подчеркнул Григорьянц, представителей «Динамо» также пригласили на слушания. Москвичи уже предоставили все медицинские справки по состоянию Макарова. Итоговый диагноз может повлиять на продолжительность дисквалификации Барриоса.

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