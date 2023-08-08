На скоростной трассе М-11 «Нева» для эксперимента нарисуют стрелки

Госкомпания «Автодор» нанесет экспериментальную разметку на нескольких скоростных трассах, которые находятся в ее ведении. Нововведение должно помочь водителям соблюдать безопасную дистанцию.
Новая горизонтальная разметка будет выглядеть, как серия стрелок или шевронов, показывающих расстояние между автомобилями. Два шеврона до едущей впереди машины будут значить, что водитель держит необходимую дистанцию, сообщает 8 августа пресс-служба ГК «Автодор». Безопасное расстояние между машинами на дороге составляет половину от разрешенной скорости: на трассах с ограничением в 110 км/ч оно равно 55 метров, а с ограничением в 130 км/ч — 65 метров.
Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс «Автодора» с повышенным скоростным режимом, то есть где можно разгоняться до 110 км/ч и 130 км/ч. Она появится на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях, четырех отрезках трассы М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях и двух участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Как отмечают в госкомпании, в отсутствие одноуровневых пересечений с другими дорогами большинство ДТП на скоростных трассах — это столкновения попутных машин, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Экспериментальная разметка должна призвана снизить аварийность из-за этой причины. О начале тестового участка водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. Если испытания окажутся удачными, эту разметку могут распространить и на другие участки дорог «Автодора».
Экспериментируют с новой разметкой и на региональных дорогах Ленобласти. На четырех участках под Петербургом впервые нанесли структурную разметку.