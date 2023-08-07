Экспериментальная разметка оскалила «зубы» на дорогах под Петербургом

дорожный комитет Ленобласти
На четырех дорогах в Ленобласти экспериментируют с разметкой. Впервые областные дорожники нанесли так называемую структурную разметку.
Новая разметка — одна похожа на пилу или зубчатую рейку, другая — на шахматную доску — сделана из горячего пластика со стеклошариками, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. Когда автомобиль наезжает на нее колесом, издается гул, который должен привлечь внимание водителя, давая понять, что он заехал на разметку, и, например, разбудить, если тот задремал за рулем.
Нанесли экспериментальную разметку на Выборгском шоссе у границы с Петербургом и от улицы Кожемякина до улицы Ларина в Сертолово, от развилки на Воейково до Всеволожска, в Гатчине от Красносельского шоссе до улицы Чехова и на участке дороги за Буграми по направлению к Корабселькам.
«В свете фар она, кстати, тоже по-другому смотрится», — добавляют дорожники.