    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, вос

    754мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.57eur106.05

    Экспериментальная разметка оскалила «зубы» на дорогах под Петербургом

    35
    обсудить

    дорожный комитет Ленобласти

    На четырех дорогах в Ленобласти экспериментируют с разметкой. Впервые областные дорожники нанесли так называемую структурную разметку.

    Новая разметка — одна похожа на пилу или зубчатую рейку, другая — на шахматную доску — сделана из горячего пластика со стеклошариками, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. Когда автомобиль наезжает на нее колесом, издается гул, который должен привлечь внимание водителя, давая понять, что он заехал на разметку, и, например, разбудить, если тот задремал за рулем.

    ПоделитьсяПоделиться

    Нанесли экспериментальную разметку на Выборгском шоссе у границы с Петербургом и от улицы Кожемякина до улицы Ларина в Сертолово, от развилки на Воейково до Всеволожска, в Гатчине от Красносельского шоссе до улицы Чехова и на участке дороги за Буграми по направлению к Корабселькам.

    «В свете фар она, кстати, тоже по-другому смотрится», — добавляют дорожники.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДорожная разметка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close