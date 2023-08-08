Сбербанк повышает процентные ставки по ипотеке. Минимальная ставка на новостройки достигнет 11,4%

Сбербанк корректирует ставки по ипотеке: минимальная ставка на новостройки теперь составляет 11,4%, а на вторичное жилье — 11,7%, сообщает 8 августа его пресс-служба.



В финорганизации говорят, что Сбер дольше других удерживал ставки по ипотеке на низменном уровне, однако «текущие рыночные условия требуют корректировки» (цитата по РИА Новости). В итоге Сбербанк повысил минимальную ставку на новостройки на 0,8 процентных пункта.



При этом ставки по программам с господдержкой не меняются: «Господдержка» — 6%, «Семейная ипотека» — 4%, «Ипотека для IT» — 3%. С 9 августа банк также увеличит кредитные лимиты по программам господдержки для расширения выбора недвижимости для покупателей.

