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    Сбербанк повышает процентные ставки по ипотеке. Минимальная ставка на новостройки достигнет 11,4%

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    Сбербанк корректирует ставки по ипотеке: минимальная ставка на новостройки теперь составляет 11,4%, а на вторичное жилье — 11,7%, сообщает 8 августа его пресс-служба.

    В финорганизации говорят, что Сбер дольше других удерживал ставки по ипотеке на низменном уровне, однако «текущие рыночные условия требуют корректировки» (цитата по РИА Новости). В итоге Сбербанк повысил минимальную ставку на новостройки на 0,8 процентных пункта.

    При этом ставки по программам с господдержкой не меняются: «Господдержка» — 6%, «Семейная ипотека» — 4%, «Ипотека для IT» — 3%. С 9 августа банк также увеличит кредитные лимиты по программам господдержки для расширения выбора недвижимости для покупателей.

    По данным Сбербанка, в июле 2023 года он выдал 115,4 тыс. кредитов по ипотеке на общую сумму в 390,5 млрд рублей, что стало рекордом с начала года. Всего за полгода Сбербанк выдал 673,5 тысячи жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей.

    С 1 июня минимальная ставка по первому взносу составляет 20%, с 1 января 2024 года вырастет до 30%. Об этом объявил ранее Центробанк.

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    Комментарии 1

    NSE08 Авг 2023 в 11:31
    Ворюги.
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