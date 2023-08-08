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    Депутат предложил тратить маткапитал на образование матери или отца-одиночки

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    Законопроект, позволяющий тратить материнский капитал на образование матери, внес в Госдуму депутат ЛДПР Борис Чернышов, о чем он 8 августа сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, это выгодная и надежная инвестиция, которая многократно окупится в дальнейшем.

    РИА Новости, в чьем распоряжении оказался текст законопроекта, пишет, что средства (часть средств) маткапитала по заявлению можно будет потратить на образование матери. По маткапиталу можно будет обучаться в любой российской организации, которая имеет право предоставлять образовательные услуги, а также у индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность.

    Чернышов полагает, что обучение матери с использованием материнского капитала — выгодная инвестиция в будущее, поскольку образование поможет повысить социальный статус женщины. По его словам, проект должен касаться и отцов-одиночек.

    Ранее депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил законопроект, по которому семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов будут выдавать сертификат для новорожденного ребенка. Средства предлагалось тратить на коляску, кроватку и пеленальный столик.

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    МаткапиталОбразование
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