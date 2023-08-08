Кто на Фонтанке подкидывает люк в воздух? Объясняем странное явление

Странное «поведение» крышки люка на набережной реки Фонтанки сняла на видео утром 8 августа читательница «Фонтанки» Светлана. Крышка люка подпрыгивает, как будто снизу её кто-то подкидывает.
читатель «Фонтанки»
Это не подземные жители, рвущиеся к свету, и не флеш-моб. Так иногда происходит во время сильных дождей — а именно такой был утром в Петербурге. Когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, в определенных местах могут происходить выходы воздуха, объясняли «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала.
Сегодня в Петербурге в течение дня возможны дожди и грозы.