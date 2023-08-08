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    Кто на Фонтанке подкидывает люк в воздух? Объясняем странное явление

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    Странное «поведение» крышки люка на набережной реки Фонтанки сняла на видео утром 8 августа читательница «Фонтанки» Светлана. Крышка люка подпрыгивает, как будто снизу её кто-то подкидывает.

    читатель «Фонтанки»

    Это не подземные жители, рвущиеся к свету, и не флеш-моб. Так иногда происходит во время сильных дождей — а именно такой был утром в Петербурге. Когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, в определенных местах могут происходить выходы воздуха, объясняли «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала.

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