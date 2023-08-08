«Форд» перекрыл дорогу водителю мусоровоза на Ветеранов, а затем из автомобиля стреляли

На проспекте Ветеранов разгорелся спор, важным аргументом в котором было оружие. Впрочем, по предварительным данным, никто не пострадал.



Действие разворачивалось днем понедельника, стало известно «Фонтанке» 8 августа. Потерпевший — 35-летний водитель мусоровоза — заявил полиции, что у дома 55 ему перегородил проезд «Форд», водитель которого выстрелил из газового пистолета.



Очень скоро на том же месте задержали предполагаемого стрелка — 33-летнего индивидуального предпринимателя. У него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и гильзу, пока водитель под обязательством о явке.

