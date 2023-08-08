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    Мужчина в розовой футболке отобрал у петербургского школьника мяч и укатил на «Ладе»

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    23 комментария

    Семиклассник играл в футбол на стадионе школы в Ломоносове, а затем произошло неожиданное. На мяч позарился взрослый прохожий.

    О неприятной встрече полиции прошлым вечером рассказал отец 12-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 8 августа. Якобы незнакомец силой отобрал футбольный мяч, сел в «Ладу Веста» и уехал.

    На вид обидчику было 35–40 лет, на нем была розовая футболка. Ущерб оценили в 1,3 тысячи рублей, и из-за мяча мужчина может стать фигурантом уголовного дела. Зарегистрирована машина на 42-летнего петербуржца.

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    Комментарии 23

    Гость08 Авг 2023 в 10:15
    😳🙈
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