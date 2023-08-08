Мужчина в розовой футболке отобрал у петербургского школьника мяч и укатил на «Ладе»

Семиклассник играл в футбол на стадионе школы в Ломоносове, а затем произошло неожиданное. На мяч позарился взрослый прохожий.



О неприятной встрече полиции прошлым вечером рассказал отец 12-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 8 августа. Якобы незнакомец силой отобрал футбольный мяч, сел в «Ладу Веста» и уехал.



На вид обидчику было 35–40 лет, на нем была розовая футболка. Ущерб оценили в 1,3 тысячи рублей, и из-за мяча мужчина может стать фигурантом уголовного дела. Зарегистрирована машина на 42-летнего петербуржца.

