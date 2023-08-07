Во Всеволожске на Пугаревском карьере произошел кровавый конфликт. На скорой увезли двоих

На Пугаревском карьере во Всеволожске произошла поножовщина и, вероятно, стрельба, сообщает 7 августа подписчик паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
«Подробностей не знаем, приехали туда вместе с полицией и скорыми, при нас был один человек с разбитым лицом, — рассказывает очевидец. — С карьера на носилках человек десять несли мужчину всего в крови и ножевых ранениях».
Со слов очевидцев, в самый жаркий день лета у воды не только орудовали ножом, но и стреляли, а прибывшие на место полицейские охраняли обнаруженные в траве гильзы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, с Пугаревского карьера на скорой помощи увезли двоих, на месте работает следственно-оперативная группа.