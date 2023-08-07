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    Во Всеволожске на Пугаревском карьере произошел кровавый конфликт. На скорой увезли двоих

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    8 комментариев

    На Пугаревском карьере во Всеволожске произошла поножовщина и, вероятно, стрельба, сообщает 7 августа подписчик паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    «Подробностей не знаем, приехали туда вместе с полицией и скорыми, при нас был один человек с разбитым лицом, — рассказывает очевидец. — С карьера на носилках человек десять несли мужчину всего в крови и ножевых ранениях».

    Со слов очевидцев, в самый жаркий день лета у воды не только орудовали ножом, но и стреляли, а прибывшие на место полицейские охраняли обнаруженные в траве гильзы.

    Megapolisonline / T.me

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, с Пугаревского карьера на скорой помощи увезли двоих, на месте работает следственно-оперативная группа.

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    ВсеволожскСтрельбаПоножовщина
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    Комментарии 8

    Гость08 Авг 2023 в 00:33
    Сотру дни К 😋
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