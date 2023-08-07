Пустите меня к нему! На Ветеранов водителя мусоровоза от баков отгоняли стрельбой

Агрессивное сопротивление встретил водитель мусоровоза, готовясь опустошить контейнеры в Кировском районе Петербурга 7 августа.



По предварительным данным «Фонтанки», уборке территории мешали на проспекте Ветеранов, 55 за полчаса до полудня. Путь к бакам перегородил серебристый «Форд» с областными номерами, что едва ли удивительно в запаркованных дворах. Автовладелец, по счастью, оказался поблизости, но освобождать дорогу не торопился.

Полицейским 35-летний водитель рассказал о перебранке, которую человек из «Форда» закончил выстрелом, предположительно, из аэрозольного пистолета. Как говорит, целил в лицо.