Виза электронная, очередь — живая. Долго ли стоять до России

Первая неделя работы электронных виз, по которым иностранцам обещают облегченный въезд в Россию, подошла к концу. И хоть официальных цифр еще нет, популярность этой опции уже удалось оценить на минувших выходных, когда на пункте пропуска Нарва — Ивангород случился затор. Время прохождения границы по электронной очереди составляло от девяти до пятнадцати часов. Пешком, конечно, было куда быстрее. Подробнее о муках тех, кто жаждал попасть из Европы в Россию, читайте в наших карточках.
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