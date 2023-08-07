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    Виза электронная, очередь — живая. Долго ли стоять до России

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    Первая неделя работы электронных виз, по которым иностранцам обещают облегченный въезд в Россию, подошла к концу. И хоть официальных цифр еще нет, популярность этой опции уже удалось оценить на минувших выходных, когда на пункте пропуска Нарва — Ивангород случился затор. Время прохождения границы по электронной очереди составляло от девяти до пятнадцати часов. Пешком, конечно, было куда быстрее. Подробнее о муках тех, кто жаждал попасть из Европы в Россию, читайте в наших карточках.

    Полную текстовую версию материала вы найдете здесь.

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    Систему оформления единых электронных виз для граждан иностранных государств запустили 1 августа. Выдать визу желающим посетить Россию обещают максимум за четыре дня вне зависимости от выходных и праздников. Ознакомиться с алгоритмом и подать заявление можно на сайте консульского отдела МИД РФ.

    На сайте сообщается, что услуга доступна гражданам 55 государств. Перечень по поручению президента разработало правительство России, в нём есть и недружественные. Виза однократная. Действует 60 календарных дней с момента оформления. При этом в России обладателю документа разрешено находиться не более 16 суток.

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