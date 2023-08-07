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    В Чувашии накажут тех, кто вовремя не пришел на помощь утопающим после крушения катера «Ритм»

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    Виновные в несвоевременном выезде специальных служб для помощи пассажирам перевернувшегося катера будут наказаны, передаёт 7 августа ТАСС со ссылкой на главу республики Олега Николаева.

    Напомним, моторный катер «Ритм» перевернулся и затонул вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге. На борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, было 10 человек, в том числе 6 детей. Погибли трое — шестимесячный ребенок, 8-летний мальчик и капитан катера. Тело судоводителя удалось найти только с помощью беспилотника.

    «Завершена проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение из центра обработки вызовов «112» и не организовали своевременный выезд специальных служб. <…> Все виновные будут наказаны по всей строгости закона», — цитирует агентство слова Николаева.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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    Катер РитмКрушение катераВолга
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