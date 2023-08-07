Офис Зеленского: Киев против любого сценария прекращения огня на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев против любого сценария прекращения огня и никаких переговоров с Москвой быть не может. Об этом он написал в своем аккаунте в социальных сетях, пишет 7 августа РИА Новости.
По его словам, замораживание конфликта будет означать «фактическую победу России и поражение западного мира и конец имеющегося глобального порядка безопасности».
Статус-кво, считает Подоляк, может быть изменен только в ходе боевых действий. «Значит... больше оружия, ракет и самолеты», — добавил Подоляк.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Киевом и прекращения спецоперации на Украине сейчас нет.
5–6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, по данным западных СМИ, приняли участие представители около 30 стран, в том числе США, Великобритании, ЮАР и Евросоюза. Бразилия отказалась. Россию на встречу не пригласили.