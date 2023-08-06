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    Песков оценил вероятность мирного соглашения с Украиной

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    Оснований для мирного соглашения с Киевом и прекращения спецоперации на Украине сейчас нет. Об этом 6 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал Песков, отвечая на вопрос The New York Times.

    Ранее пресс-секретарь президента также отметил, что Россия не стремится получить больше украинских территорий, но хочет контролировать те регионы, которые записаны в ее Конституции.

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