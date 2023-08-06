Песков оценил вероятность мирного соглашения с Украиной

Оснований для мирного соглашения с Киевом и прекращения спецоперации на Украине сейчас нет. Об этом 6 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал Песков, отвечая на вопрос The New York Times.



Ранее пресс-секретарь президента также отметил, что Россия не стремится получить больше украинских территорий, но хочет контролировать те регионы, которые записаны в ее Конституции.