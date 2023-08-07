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    Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел на свободе. Прихожане собрали 900 тысяч долларов залога

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    10 комментариев

    Залог в сумме около 900 тысяч долларов внесен за арестованного на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, передаёт 7 августа РИА Новости со ссылкой на адвоката иерарха Никиту Чекмана. Наместник освобождён из СИЗО.

    «Более тысячи человек заплатили деньги за нашего владыку. Сейчас он в машине», — цитирует агентство слова Чекмана.

    Напомним, 14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (примерно 900 тысяч долларов).

    СБУ сообщила, что вменяет митрополиту Павлу дополнительно публичные высказывания в СМИ. Архиерей в одном из интервью якобы отрицал существование Украины как суверенного государства. Павел тогда заявил, что не признает вину, а денег на залог у него нет, — и наместника увезли в изолятор.

    Справка:

    Уголовное преследование наместника связывают с позицией Павла по поводу попыток выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. 10 марта монахам предписали покинуть комплекс.

    Решение связали с якобы найденными нарушениями в использовании вверенного церкви имущества. Митрополит Павел назвал действия светских властей Украины незаконными и заявил, что выселяться братия не собирается.

    Он обвинил в происходящем президента Владимира Зеленского. При этом Минкульт Украины допустил, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат считает раскольнической.

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    Киево-Печерская лавраМитрополит ПавелЗалог
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    Комментарии 10

    Гость07 Авг 2023 в 18:49
    Паша "Мерседес".
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