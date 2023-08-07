Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел на свободе. Прихожане собрали 900 тысяч долларов залога

Залог в сумме около 900 тысяч долларов внесен за арестованного на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, передаёт 7 августа РИА Новости со ссылкой на адвоката иерарха Никиту Чекмана. Наместник освобождён из СИЗО.



«Более тысячи человек заплатили деньги за нашего владыку. Сейчас он в машине», — цитирует агентство слова Чекмана.



Напомним, 14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (примерно 900 тысяч долларов).

